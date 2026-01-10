Nach einem Crash im Raguhn-Jeßnitzer Ortsteil Tornau vor der Heide ermittelt nun die Polizei.

Tornau vor der Heide/MZ. - In Sachen Unfallflucht ermittelt die Polizei im Raguhn-Jeßnitzer Ortsteil Tornau vor der Heide. Dort hatte sich am Freitag, 9. Januar, ein Verkehrsunfall ereignet.

Nach Angaben aus dem Anhalt-Bitterfelder Polizeirevier nahm in der Straße Am Trappenberg der Halter eines Pkw Mercedes-Benz gegen 16.05 Uhr einen lauten Knall war. Er begab sich aus dem Haus nach draußen auf die Straße und stellte dabei einen Schaden an seinem Fahrzeug fest. Er erkannte außerdem einen wegfahrenden Lkw, den er allerdings nicht mehr stoppen konnte. Der Lkw-Fahrer verließ augenscheinlich pflichtwidrig die Unfallstelle.

Den am Pkw Mercedes entstandenen Sachschaden gibt die Polizei mit circa 5.000 Euro an.