Prävention soll in Gernrode im Jahr 2026 großgeschrieben werden: Senioren sollen besser vor Betrug geschützt werden, Schüler vor Mobbing und Gewalt. Welche Aktionen geplant sind.

Von Senioren bis Schüler: Gernrode setzt 2026 auf wichtige Präventionsaktionen

Bei den Präventionsangeboten in Gernrode soll es unter anderem um das Thema „Enkeltrick“ gehen.

Gernrode/MZ. - Rund um das Thema Prävention soll es im Jahr 2026 verschiedene Veranstaltungen in Gernrode geben. Zum Auftakt steht die Sicherheit für Senioren im Mittelpunkt, sagte Ortsbürgermeister Lars Kollmann (FDP) und nannte hier etwa das Stichwort Schutz vor dem „Enkeltrick“.