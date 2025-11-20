Nach massiven Baumverlusten durch Trockenheit startet der Bauhof der Stadt Quedlinburg in der Stadt Gernrode eine umfangreiche Pflanzaktion. Zwei Aktionen noch 2025 und eine weitere im Frühjahr 2026 sind vorgesehen.

Großprojekt für mehr Grün: Diese Baumarten verschönern Gernrode bald weiter

In Gernrode sollen umfangreiche Neupflanzungen von Bäumen und auch Sträuchern erfolgen.

Gernrode/MZ. - Auch in der Stadt Gernrode haben in der Vergangenheit etliche Bäume gefällt werden müssen, weil sie etwa durch die Trockenheit abgestorben waren. Nun sollen umfangreiche Neupflanzungen von Bäumen und Sträuchern erfolgen. Noch im Jahr 2025 sind zwei Aktionen geplant, Anfang 2026 eine dritte.