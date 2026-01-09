weather heiter
Handwerk Stilvoller Neustart - hier ist Friseurmeisterin Marlene Marquardt in Plötzkau anzutreffen

Seit Jahresbeginn befindet sich der Friseursalon von Marlene Marquardt in Plötzkau an einem neuen Standort. Welche weiteren Veränderungen der Umzug mit sich gebracht hat.

Von Nataliia Laptieva Aktualisiert: 11.01.2026, 12:21
Friseurmeisterin Marlene Marquardt freut sich über den großzügigen Raum und den höhren Komfort im neuen Salon.
Friseurmeisterin Marlene Marquardt freut sich über den großzügigen Raum und den höhren Komfort im neuen Salon. Foto: Engelbert Pülicher

Plötzkau/Mz. - Seit mehr als 23 Jahren kamen die Einwohner von Plötzkau und Umgebung zur Friseurmeisterin Marlene Marquardt in die Hauptstraße 5, um sich die Haare schneiden, eine Frisur für besondere Anlässe anfertigen zu lassen und eine Auszeit vom Alltag zu nehmen. Doch am 1. Januar erwartete sie eine Überraschung: Der Salon bekam eine neue Adresse und einen neuen Namen. 