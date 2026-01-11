Vor 250 Jahren war Johann Wolfgang von Goethe erstmals im Gartenreich des Fürsten Franz zu Gast. Dieses Jubiläum stellt die Anhaltische Goethe-Gesellschaft 2026 in den Mittelpunkt. Was geplant ist.

Influencer für das Gartenreich - Anhaltische Goethegesellschaft erinnert an Premiere vor 250 Jahren

Kerstin Bittner, Joachim Liebig und Peter Heinrich (v.l.n.r.) freuen sich auf einen besonderen Veranstaltungsreigen in diesem Jahr.

Dessau/MZ. - Die Anhaltische Goethe-Gesellschaft (AGG) kommt von einem Jubiläum ins nächste. Konnte sie 2025 ihren 100. Gründungsgeburtstag feiern, steht das Jahr 2026 ganz im Zeichen von „250 Jahre Goethe im Gartenreich“. 1776 kam Johann Wolfgang von Goethe zum ersten Mal hierher.