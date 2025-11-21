kennen Sie das, wenn man in einer Situation keine Worte findet, obwohl es eigentlich ganz einfach ist? Es liegt einem auf der Zunge, aber irgendwie scheint sie verknotet. Mir passiert so etwas natürlich am häufigsten, wenn ich mich irgendwo schnell für eine Sache entscheiden muss. Meine kleinen Zwillinge haben für so eine Situation eine innovative Lösung gefunden.

Das ist bemerkenswert, denn sie sind gerade erst zwei Jahre alt und können noch gar nicht richtig sprechen. Aber sie tragen ihr Herz auf der Zunge, wie man so schön sagt. Wenn sie beispielsweise eine große Portion Milch in ihre Tasse gegossen bekommen haben möchten, dann sagen sie einfach „oah!“ - wie der Ausruf, den man macht, wenn man etwas großes sieht. Oder wenn Sie Schokolade haben möchten, dann sagen sie „mhmh“ - wie der Laut, den Eltern machen, wenn sie kopfschüttelnd etwas verbieten.

Wenn mich bei meinem nächsten Besuch in einem Café-Bistro also die Bedienung fragt, welche Größe mein Kaffee haben soll - und ich mich zwischen den vielsagenden Optionen „grande“, „large“, „medium“, „tall“ oder „venti“ entscheiden muss, sage ich einfach nur „oah!“. Mal schauen, was passiert.

Brand im Kraftwerk Schkopau

Passiert ist gestern auch etwas in Schkopau. Von Weitem dürfte es wohl zunächst nur wenigen aufgefallen sein, denn Rauch steigt vom dortigen Kraftwerksgelände eigentlich fast immer auf. Doch schnell wurde die Feuerwehr alarmiert, denn tatsächlich hatte es in Block A einen sogenannten Schwelbrand gegeben. Meine Merseburger Kollegin Katrin Sieler war vor Ort und hat spektakuläre Bilder der Löscharbeiten gemacht, die bis in die Abendstunden andauerten. Mehr dazu können Sie hier lesen.

Wenn Sie wissen wollen, was sonst noch alles los war am gestrigen Donnerstag, empfehle ich Ihnen den Tages-Licketicker meines Kollegen Frank Klemmer. Sie finden ihn hier (ohne Paywall!). Übrigens gibt es diese Art Service seit einigen Wochen jeden Werktag auf unserer Website. schauen Sie einfach mal vorbei: mz.de/lokal/halle-saale

Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag!

Ihr Jonas Nayda