Das Programm für die 2026er-Saison in Ferropolis, der Stadt aus Eisen, in Sachsen-Anhalt steht. Welche spektakulären Highlights neben etablierten Festivals wie Hive und Splash erstmals in den Veranstaltungskalender aufgenommen worden sind.

Das Splash-Festival in Ferropolis in Sachsen-Anhalt, hier ein Foto von 2024, wird von bis zu 30.000 Fans besucht.

Ferropolis/MZ. - Bis auf ein paar wenige Events, an denen noch gearbeitet werde, stehe das Veranstaltungsprogramm für die kommende Saison auf der Halbinsel Ferropolis. „Wir freuen uns schon sehr auf die Saison 2026“, betont Janine Scharf von der Ferropolis-Gesellschaft. Das liegt neben weiteren kleinen und großen Highlights im Besonderen an einer Großveranstaltung, die es so in der Stadt aus Eisen noch nicht gegeben hat.