Bei Knauf Insulation am Autobahndreieck bei Bernburg ist am frühen Mittwochmorgen ein Brand ausgebrochen. Knapp 90 Retter sind im Einsatz gewesen. Das ist dazu bekannt.

Glaswolle in Flammen - Großeinsatz der Feuerwehr in Bernburgs Dämmstoffwerk Knauf Insulation

Die Löscharbeiten auf dem Außengelände zogen sich über Stunden hin.

Bernburg/MZ. - Die Nacht für zahlreiche Retter der Feuerwehren in und um Bernburg ist am Mittwochmorgen bereits um 4.30 Uhr zu Ende gewesen. Zu dieser Zeit ging der Notruf aus dem Bernburger Dämmstoffwerk Knauf Insulation aus dem Gewerbegebiet am Autobahndreieck A 14/A 36 ein.