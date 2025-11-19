weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zeitz
    4. >

  4. Bekannte Cafés in Zeitz: Zeitzer Kaffeehaus-Kultur mit Eleganz im Wiener Stil: Was es einst alles für Cafés gab

Bekannte Cafés in Zeitz Zeitzer Kaffeehaus-Kultur mit Eleganz im Wiener Stil: Was es einst alles für Cafés gab

In Zeitz war das Café Rohland ein Begriff – und über Jahrzehnte ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt. Es war aber auch ein Spiegel bürgerlicher Kaffeehaus-Kultur. Was davon bekannt ist.

Von Petrik Wittwika 19.11.2025, 16:00
Vor dem Café „Eldorado“ von Gustav Taubert (1865-1947) in der Wendischen Straße 13 pulsierte das Leben in der Kaiserzeit. Taubert war zugleich honoriges Mitglied der „Privilegierten Zeitzer Schützengilde“ und auch lange Zeit einer ihren wichtigsten Akteure.
Vor dem Café „Eldorado“ von Gustav Taubert (1865-1947) in der Wendischen Straße 13 pulsierte das Leben in der Kaiserzeit. Taubert war zugleich honoriges Mitglied der „Privilegierten Zeitzer Schützengilde“ und auch lange Zeit einer ihren wichtigsten Akteure. Foto: Archiv Petrik Wittwika

Zeitz/MZ. - Das Café Rohland war über viele Jahrzehnte ein beliebter Treffpunkt und besonderer Spiegel bürgerlicher Kaffeekultur. Und doch war es nur eines von zahlreichen Cafés in Zeitz mit einer auf hohem Niveau stehenden Konditorei.