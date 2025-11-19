Bekannte Cafés in Zeitz Zeitzer Kaffeehaus-Kultur mit Eleganz im Wiener Stil: Was es einst alles für Cafés gab
In Zeitz war das Café Rohland ein Begriff – und über Jahrzehnte ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt. Es war aber auch ein Spiegel bürgerlicher Kaffeehaus-Kultur. Was davon bekannt ist.
19.11.2025, 16:00
Zeitz/MZ. - Das Café Rohland war über viele Jahrzehnte ein beliebter Treffpunkt und besonderer Spiegel bürgerlicher Kaffeekultur. Und doch war es nur eines von zahlreichen Cafés in Zeitz mit einer auf hohem Niveau stehenden Konditorei.