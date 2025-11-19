Bekannte Cafés in Zeitz Zeitzer Kaffeehaus-Kultur mit Eleganz im Wiener Stil: Was es einst alles für Cafés gab

In Zeitz war das Café Rohland ein Begriff – und über Jahrzehnte ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt. Es war aber auch ein Spiegel bürgerlicher Kaffeehaus-Kultur. Was davon bekannt ist.