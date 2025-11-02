Auch die Zeitzer Weberstraße, die die Innenstadt begrenzt und mit dem Goethepark verbindet, war einst eine Geschäftsstraße. Wenig ist davon geblieben. Welche Erinnerungen es gibt.

Bäcker, Fleischer, Friseur: Zeitzer Weberstraße war früher eine belebte Geschäftsstraße- was es alles gab

Rainer Oberländer hatte schon einmal einige Ansichtskarten in die Redaktion gebracht, hier ist das Park-Café in der Weberstraße 12 zu sehen.

Zeitz/MZ. - Die Weberstraße interessiert momentan eher auf den Verkehr bezogen. Und weil man am liebsten nur schnell mit dem Pkw durchfahren will, gerät auch mehr und mehr in Vergessenheit, dass es einmal eine innerstädtische Geschäftsstraße war, die sich mit ihrem Angebot im wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen konnte und zum Bummel einlud.