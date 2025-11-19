Warum Nicky Hellfritzsch von einem der anstrengendsten Jobs seiner Karriere spricht, wer ihm Respekt abnötigt und zu welchem illustren Kreis von knapp 800 Preisträgern bei 35.000 Bewerbern er sich jetzt zählen darf.

Ganz nah dran am Bundeskanzler: Was Tageblatt/MZ-Fotograf bei Merz-Besuch in Halle erlebt

Halle/Naumburg - „Das war, wenn man auf den Bereich Politik guckt, definitiv mein bisher bedeutendster Termin – und ohne Zweifel auch einer der anstrengendsten“, sagt der Naumburger Fotograf Nicky Hellfritzsch, der regelmäßig auch für Tageblatt/MZ tätig ist.