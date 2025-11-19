In der Nacht zum Dienstag, 18. November, sind unbekannte Täter in ein Wohngebäude in der Dübener Straße in Rösa eingedrungen.

Einbrecher dringen in Wohnhaus ein - Vor dem Gebäude geparktes Auto ist seither verschwunden

Rösa/MZ. - In der Nacht zum Dienstag, 18. November, sind unbekannte Täter in ein Wohngebäude in der Dübener Straße in Rösa eingedrungen. Das wurde nach Angaben der Polizei Anhalt-Bitterfeld am Mittwoch angezeigt.

Nach ersten Erkenntnissen müssen die Diebe zwischen Montagabend, 17. November, und dem Nachmittag des Folgetages gewaltsam in das Wohnhaus eingebrochen sein. Ob hier etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht gesichert bekannt.

Ein vor dem Gebäude geparkter Daimlerchrysler wurde allerdings im selben Zeitraum entwendet. Der verursachte Sach- und Stehlschaden beläuft sich gegenwärtig auf etwa 10.200 Euro.