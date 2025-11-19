Oberstleutnant Michael Hackert berichtet über seine Arbeit als letzter Kommandeur der Lufttransportgruppe in Holzdorf. Welche beruflichen Verpflichtungen auf ihn warten.

Vom Piloten zum Kommandeur: Michael Hackert gestaltet die Zukunft der Luftwaffe in Holzdorf

Regelmäßig trifft sich Oberstleutnant Michael Hackert (3.v.r.) mit Soldaten zu Dienstbesprechungen, um Arbeiten am Standort zu koordinieren.

Holzdorf/MZ. - Ich war dann mal kurz weg. So in etwa lässt sich die vorletzte Etappe des Berufsweges von Oberstleutnant Michael Hackert beschreiben. Fast zwei Jahrzehnte war der Offizier ein fester Bestandteil der Lufttransportgruppe in Holzdorf, ehe sein Dienstherr ihn nach Berlin beorderte. Dort galt es unter anderem, Konzepte zur künftigen Ausrichtung der Luftwaffe zu erarbeiten, an denen der heute 50-Jährige aktiv mitwirkte.