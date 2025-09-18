weather regenschauer
Oberstleutnant Michael Hackert übernimmt letztmalig die Funktion eines Kommandeurs der Lufttransportgruppe Holzdorf. Wie er die Führung in Zeiten des Umbruchs gestalten will.

Von Sven Gückel 18.09.2025, 17:00
Zwei, die sich gut kennen und schätzen, führen fortan den Verband: Oberstleutnant Sascha Bleibohm als Kommodore des HSG 64 (l.) und Oberstleutnant Michael Hackert als Kommandeur der Lufttransportgruppe HSG 64.
Zwei, die sich gut kennen und schätzen, führen fortan den Verband: Oberstleutnant Sascha Bleibohm als Kommodore des HSG 64 (l.) und Oberstleutnant Michael Hackert als Kommandeur der Lufttransportgruppe HSG 64. (Foto: Sven Gückel)

Holzdorf/MZ. - Kommandoübergaben haben bei der Bundeswehr Standartcharakter. Kommandeure kommen, leisten ihre Arbeit und müssen nach gewisser Zeit bereit sein, ihren Stuhl samt der damit verbundenen Verantwortung an einen vom Dienstherr festgelegten Nachfolger übergeben. Der in dieser Woche durchgeführte Übergabeappell an Oberstleutnant Michael Hackert als Kommandeur der Lufttransportgruppe HSG 64 macht da allerdings eine Ausnahme.