  4. Innovationen aus Dessau: „Ufo“ in Dessau gelandet: Wie das Unternehmen FVK Dessau mit einem Hartschalenzelt durchstarten will

Die FVK Faserverstärkte Kunststoffe Dessau GmbH hat ein mobiles Hartschalenzelt entwickelt, das vielfältig nutzbar ist und dessen Teile auf einen kleinen Transportanhänger passen. Was die Idee dahinter ist. Wie man es einsetzen kann.

Von Sylke Kaufhold Aktualisiert: 19.11.2025, 16:18
Ein modulares Hartschalenzelt kann auf dem Gelände der FVK Dessau Am Waggonbau angeschaut werden.
Fotos (3): Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Es ist rund, grün, und ziemlich groß, was da auf dem Betriebsgelände der FVK Faserverstärkte Kunststoffe GmbH steht und ein bisschen wie ein Ufo aussieht.