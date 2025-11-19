Innovationen aus Dessau „Ufo“ in Dessau gelandet: Wie das Unternehmen FVK Dessau mit einem Hartschalenzelt durchstarten will

Die FVK Faserverstärkte Kunststoffe Dessau GmbH hat ein mobiles Hartschalenzelt entwickelt, das vielfältig nutzbar ist und dessen Teile auf einen kleinen Transportanhänger passen. Was die Idee dahinter ist. Wie man es einsetzen kann.