Innovationen aus Dessau „Ufo“ in Dessau gelandet: Wie das Unternehmen FVK Dessau mit einem Hartschalenzelt durchstarten will
Die FVK Faserverstärkte Kunststoffe Dessau GmbH hat ein mobiles Hartschalenzelt entwickelt, das vielfältig nutzbar ist und dessen Teile auf einen kleinen Transportanhänger passen. Was die Idee dahinter ist. Wie man es einsetzen kann.
Aktualisiert: 19.11.2025, 16:18
Dessau/MZ. - Es ist rund, grün, und ziemlich groß, was da auf dem Betriebsgelände der FVK Faserverstärkte Kunststoffe GmbH steht und ein bisschen wie ein Ufo aussieht.