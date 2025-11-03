Die Figuren für die neue Dessauer Weihnachtspyramide entstehen in der FVK Faserverstärkte Kunststoffe GmbH auf dem Waggonbaugelände. Dort sorgen Pitti und Co. für viel Arbeit, aber auch Freude. Ein Blick hinter die Kulissen.

Pyramide für den Adventsmarkt wächst weiter - Wie Dessau zu seinem ganz speziellen Märchenland kommt

Dessau/MZ. - Eines ist sicher: Das Märchenland des Sandmännchens und seiner Freunde liegt in Dessau-Nord. Genauer gesagt in den Werkhallen der Dessauer Firma FVK Faserverstärkte Kunststoffe GmbH. Dort begegnet man den liebenswürdigen und bekannten Figuren quasi auf Schritt und Tritt. In den unterschiedlichen Fertigungsphasen.