Wer in der Zeitzer Innenstadt dabei sein möchte, kann sich noch anmelden.

Ramon Klügl hatte im Sommer einen Stand am Roßmarkt zum verkaufsoffenen Sonntag. Damals kamen sehr viele Leute in die Innenstadt.

Zeitz/MZ. - Wenn am Sonntag, 7. Dezember, die Zeitzer Innenstadthändler zum verkaufsoffenen Sonntag in der Vorweihnachtszeit öffnen, wird es auch wieder ein buntes Markttreiben geben.

Wer auf dem Kreativmarkt verkaufen möchte: [email protected]

Dann findet nämlich am Roßmarkt der Kreativ&Allerlei-Markt statt. Angeboten werden soll laut Verein für Stadtmarketing Zeitz, der sowohl den verkaufsoffenen Sonntag, als auch den Markt vorbereitet, alles das, was „handgemacht und regional“ ist. Egal, ob gestrickt, gehäkelt, genäht, gebastelt oder getöpfert, ob Holzdeko, Kerzen, Seifen oder irgendetwas Nettes, was man verschenken kann – die Mischung macht’s.

Die Märkte in den vergangenen Jahren, ein weiterer findet immer vor Ostern zum verkaufsoffenen Sonntag statt, kamen immer sehr gut an. Das Angebot war vielfältig, es gab so manches, das man nicht nur in der Innenstadt, sondern vermutlich überhaupt in keinem Geschäft zu kaufen bekommt. Und das lockt wieder Besucher an.