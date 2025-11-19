In der Nacht zum Dienstag war es auf der B184 zwischen Roßlau und Dessau rutschig. Das bekamen zwei Autofahrerinnen zu spüren.

Unfälle auf B184 zwischen Roßlau und Dessau - VW und Opel kommen ins Schleudern und krachen in Leitplanke

Eine verletzte Frau musste nach dem Unfall auf der B184 zwischen Roßlau und Dessau ins Krankenhaus gebracht werden.

Dessau-Roßlau/MZ. - Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ist es am Dienstag, 18. November, gegen 1 Uhr auf der Bundesstraße 184 gekommen.

Eine 57-jährige Volkswagen-Fahrerin hatte die B184 aus Roßlau in Richtung Dessau befahren. Dabei geriet sie in Höhe Ortseingang Dessau auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern. Das Auto drehte sich mehrmals um die eigene Achse und kollidierte frontal mit einer Leitplanke.

Die 57-Jährige wurde durch den Aufprall und das Auslösen der Airbags leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

Gegen 4.30 Uhr krachte es am Dienstag erneut auf der B184 - aber etwas früher. Eine 61-jährige Opel Fahrerin hatte die Bundesstraße gegen 4.30 Uhr in Richtung Dessau befahren. Obwohl sie bereits mit stark verringerter Geschwindigkeit fuhr, geriet sie auf Höhe der Ampel Peisker Brücke ins Schleudern. Dabei stieß sie mit der rechten Fahrzeugseite gegen die Schutzplanke, wobei sich ihr Auto anschließend um 180 Grad drehte. Das Auto war nach dem Unfall ebenfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.