Schutz seltener Pflanzen im Harz: Beweidung mit Schafen an den Gegensteinen geht weiter

Die Beweidung im Naturschutzgebiet an den Gegensteinen wird fortgesetzt. Die Aufgabe übernimmt ein Schäfer aus Rohrsheim.

Rieder/MZ. - Rund um die Gegensteine bei Ballenstedt sind seltene Pflanzenarten zu finden, deren Lebensraum durch die Beweidung mit Schafen erhalten werden soll. Diese Beweidung der Flächen übernimmt jetzt ein Schäfer aus Rohrsheim, sagt Kreissprecherin Franziska Banse auf Nachfrage der MZ. Die Beweidung beginne voraussichtlich in der 47. Kalenderwoche.