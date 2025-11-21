Offenbar unvollständige Akten OB Vogt wegen Moscheeneubau in Halle-Neustadt unter Druck - Plötzlich fehlen zwei Monate Schriftverkehr
In Halle haben sich einige Stadträte über offenbar unvollständige Akten gewundert. Verschweigt die Stadt ein paar Vorgänge rund um den Neubau der geplanten Moschee in Halle-Neustadt?
Aktualisiert: 23.11.2025, 14:20
Halle (Saale)/MZ. - Das Baugenehmigungsverfahren für das neue Islamische Kulturcenter (IKC) in Neustadt hat ein Nachspiel. Für Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) könnte es ernst werden. Denn offenbar sind die Akten unvollständig.