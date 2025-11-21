In Halle haben sich einige Stadträte über offenbar unvollständige Akten gewundert. Verschweigt die Stadt ein paar Vorgänge rund um den Neubau der geplanten Moschee in Halle-Neustadt?

OB Vogt wegen Moscheeneubau in Halle-Neustadt unter Druck - Plötzlich fehlen zwei Monate Schriftverkehr

Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt muss sich wegen mutmaßlich unvollständiger Akten zum geplanten Moschee-Neubau in Halle-Neustadt erklären.

Halle (Saale)/MZ. - Das Baugenehmigungsverfahren für das neue Islamische Kulturcenter (IKC) in Neustadt hat ein Nachspiel. Für Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) könnte es ernst werden. Denn offenbar sind die Akten unvollständig.