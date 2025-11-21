weather wolkig
  4. Moscheeneubau Halle-Neustadt: Streit um fehlende Akten bei OB Vogt

Offenbar unvollständige Akten OB Vogt wegen Moscheeneubau in Halle-Neustadt unter Druck - Plötzlich fehlen zwei Monate Schriftverkehr

In Halle haben sich einige Stadträte über offenbar unvollständige Akten gewundert. Verschweigt die Stadt ein paar Vorgänge rund um den Neubau der geplanten Moschee in Halle-Neustadt?

Von Jonas Nayda Aktualisiert: 23.11.2025, 14:20
Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt muss sich wegen mutmaßlich unvollständiger Akten zum geplanten Moschee-Neubau in Halle-Neustadt erklären.
Halle (Saale)/MZ. - Das Baugenehmigungsverfahren für das neue Islamische Kulturcenter (IKC) in Neustadt hat ein Nachspiel. Für Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) könnte es ernst werden. Denn offenbar sind die Akten unvollständig.