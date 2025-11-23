In Merseburg gibt es schon 20 Jahre eine Selbsthilfegruppe für Menschen, bei denen die Krankheit Morbus Bechterew diagnostiziert wurde. Was die Gruppe den Betroffenen bietet.

Wie sich Merseburger „Bechtis“ gegen ihre Krankheit stemmen

Funktionstraining ist bei Morbus Bechterew zur Verbesserung der Beweglichkeit von großer Bedeutung.

Merseburg/MZ. - Ein tiefsitzender Rückenschmerz, vor allem nachts, dadurch Müdigkeit und Abgeschlagenheit. Morgensteifigkeit im Rücken und in den Gelenken, die eine lange Zeit anhält. Jürgen Wagner ging mit diesen Beschwerden zum Arzt. Er weiß noch, wie er dann die Diagnose Morbus Bechterew bekam. Er konnte damit nichts anfangen.