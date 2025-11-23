Von der Vision zur Realität: Die Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft hat ein Beratungsnetzwerk für Patienten aufgebaut. Bei einem Festakt in der Leopoldina blickten die Engagierten auf 25 Jahre zurück. Erstmals gibt es nun einen Ehrenvorsitzenden.

Für den neu ernannten Ehrenvorsitzenden der Sachsen-Anhaltischen Krebsgesellschaft hat es bei der Jubiläumsfeier großen Beifall gegeben.

Halle (Saale)/ MZ. - „Klein hat alles angefangen im Jahr 2000“, erinnerte Renate Höppner, Schirmherrin der Sachsen-Anhaltischen Krebsgesellschaft, anlässlich des Jubiläums. Mit einem Festakt feierte der Verein sein Bestehen in der Leopoldina in Halle. Dabei blickten die Redner an diesem Abend auf das vergangene Vierteljahrhundert zurück. Zudem hat die Krebsgesellschaft das Jubiläum genutzt und erstmalig jemanden mit einem Ehrenvorsitz gewürdigt.