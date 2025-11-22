Rätsel um unzählige verlorene Möhren in Edderitz in Sachsen-Anhalt: Ein Lastwagen soll sie laut Anwohnern verloren haben. Polizei und die Firma Bördegarten widersprechen jedoch ersten Vermutungen.

Rätselhafter „Fund“ - Hunderte Kilo Möhren landen auf der Straße in Edderitz

Möhren liegen am Samstag auf einer Fahrspur an der Einmündung der Kurt-Eisner-Straße auf die Köthener Straße in Edderitz. Doch wer hat sie dort liegenlassen?

Edderitz/MZ/WSL. - In vielen Familien in Edderitz wird es in den nächsten Tagen wohl häufiger Möhren zu essen geben. Der Grund: Mehrere hundert Kilogramm des Wurzelgemüses sind am Samstag im Zentrum des Dorfs auf der Straße gelandet. Wer hat sie dort verloren?