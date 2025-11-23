Eröffnung Von Erzieherin zur Maniküristin - Pärchen aus Vietnam wagt in Bernburg den Neuanfang
An der Karlstraße in Bernburg hat der „Nails & SPA 20“-Salon eröffnet. Ein Ehepaar aus Vietnam hat sich damit selbstständig gemacht und möchte langfristig in der Region Fuß fassen.
Aktualisiert: 23.11.2025, 14:08
Bernburg/MZ. - Hinter den Türen des „Nails & Spa 20“-Salons in der Karlstraße 20 in Bernburg herrscht eine warme und gemütliche Atmosphäre. Der Raum ist sanft beleuchtet und das Wasser plätschert angenehm. In einem der Fußpflegestühle sitzt ein Mann, eine Frau beugt sich über seinen Fuß, um ihn zu pflegen. „Ich wohne ganz in der Nähe“, sagt der Mann im Stuhl, der sich als Helmut Krause vorstellt. „Ich bin zum ersten Mal hier und es gefällt mir sehr gut.“