Raus aus dem Einheitsbrei: Die Band „Club Sinnflut“ spielt beim „Clubhaus Freiwohn“ in Petersberg Songs von Gundermann und eigene Weihnachtslieder.

Halle/MZ - Die Erleuchtung kam 2013. Alexandra Reppe, Jahrgang 1996 und geboren in Halle, stößt auf „Silly“, auf die Geschichte und auf die Musik der Band. „Ich war entflammt, habe recherchiert, war inspiriert davon, wie andere Menschen ihren Traum aufgebaut haben, wie man mit Musik mehr als belanglose Unterhaltung bieten kann, wie man Emotionen und gesellschaftliche Randbedingungen in Poesie übersetzen kann“, erzählt Reppe, die ihre Kindheit in Burgliebenau bei Merseburg verlebte, eine Ausbildung zur Buchbinderin absolvierte, heute als freiberufliche Musikerin in Leipzig wohnt und nach „Silly“ auch noch Gerhard Gundermann intensiv studierte: „Im Ostrock fand ich das, was den deutschen Songs von heute größtenteils fehlt: Tiefe.“