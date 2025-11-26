Billige Klamotten, einbrechende Märkte: Das einst bewährte System der Container-Sammlung funktioniert nicht mehr. Politik und Hilfsorganisationen suchen jetzt neue Wege.

Immer mehr Altkleidercontainer in Sachsen-Anhalt werden abgebaut.

Magdeburg/MZ - Weil der Trend zur Billigmode das lange bewährte System der Altkleidersammlung unter Druck setzt und die Müllproduktion ankurbelt, suchen Politiker und Organisationen in Sachsen-Anhalt nach neuen Lösungen. „Es gibt eine dynamische Fehlentwicklung“, warnte Andreas Brumhard vom Malteser-Hilfsdienst am Mittwoch in einer Anhörung des Umweltausschusses im Landtag.