  4. Minusgeschäft für Hilfsorganisationen: „Altkleider-Krise“ trifft Sachsen-Anhalt - deshalb verschwinden überall Sammelcontainer

Billige Klamotten, einbrechende Märkte: Das einst bewährte System der Container-Sammlung funktioniert nicht mehr. Politik und Hilfsorganisationen suchen jetzt neue Wege.

Von Jan Schumann 26.11.2025, 16:42
Immer mehr Altkleidercontainer in Sachsen-Anhalt werden abgebaut.
Immer mehr Altkleidercontainer in Sachsen-Anhalt werden abgebaut. (Foto: Verbraucherzentrale NRW)

Magdeburg/MZ - Weil der Trend zur Billigmode das lange bewährte System der Altkleidersammlung unter Druck setzt und die Müllproduktion ankurbelt, suchen Politiker und Organisationen in Sachsen-Anhalt nach neuen Lösungen. „Es gibt eine dynamische Fehlentwicklung“, warnte Andreas Brumhard vom Malteser-Hilfsdienst am Mittwoch in einer Anhörung des Umweltausschusses im Landtag.