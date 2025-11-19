Immer öfter melden Bankkunden unberechtigte Abbuchungen der Firma „Megatipp Emergency Call Services“. Was man tun muss, wenn unberechtigte Zahlungen abgehen. Ermittler und Verbraucherzentrale erklären Hintergründe und Schritte.

89,90-Euro-Abbuchungen ohne gültiges SEPA-Mandat breiten sich in Sachsen-Anhalt aus. Die Spuren der Betrüger führen ins Ausland.

Magdeburg. - Der Altmärker aus einem Ortsteil Gardelegens glaubte seinen Augen nicht zu trauen, als er auf seine Kontodaten schaute und feststellen musste, dass eine Firma „Megatipp Emergency Call Services“ 89,90 Euro abgebucht hat. Für eine Leistung, die er nicht in Auftrag gegeben hat.