Für die Waldakademie, die die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald im Seeland errichten will, steht eine Förderung in Millionenhöhe in Aussicht. Welche Schritte nun folgen und wie das Areal einmal aussehen soll.

Gute Nachricht fürs Seeland: Mit Millionenförderung soll hier eine Waldakademie entstehen

Aus dem alten Verwaltungsgebäude der Seeland-Gesellschaft soll eine Waldschule werden. Die Pläne sind nun förderfähig.

Seeland/MZ - Detlef Gürth hat an diesem Tag den Plenarsaal gegen die Halden am Concordia See eingetauscht, trägt festes Schuhwerk und lächelt. Denn der CDU-Landtagsabgeordnete, der bei der Gelegenheit eigentlich nur Bäume pflanzen wollte, hat gute Neuigkeiten mitgebracht: Die Finanzierung der Waldakademie, die für Umweltschutz und Umweltbildung sowie als Sitz der Landesgeschäftsstelle der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) dienen soll, ist auf den Weg gebracht.