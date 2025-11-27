weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. ÖPNV in Sachsen-Anhalt: Wieder Streiks bei Bus und Bahn? Verdi übergibt in Halle Tarifforderungen

Mit neuen Forderungen für die Beschäftigten des ÖPNV zieht die Gewerkschaft Verdi in die nächste Tarifrunde. Lautstark sind diese am Donnerstag in Halle dem Arbeitgeberverband übergeben worden.

Von Annette Herold-Stolze 27.11.2025, 13:56
Entschlossen: Verdi-Demonstranten sind zur Übergabe ihrer Forderungen an den Kommunalen Arbeitgeberverband in die Merseburger Straße gezogen.
Halle (Saale)/MZ. - Drei Stunden weniger Arbeitszeit, 500 Euro mehr im Jahr für Mitglieder der Gewerkschaft Verdi und bessere Nachwuchsförderung: Diese Forderungen für die nächste Tarifrunde haben Beschäftigte des Öffentlichen Personennahverkehrs in Sachsen-Anhalt am Donnerstag dem Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) in Halle überbracht. Öffentlichkeitswirksam zogen Beschäftigte aus Halle, Merseburg, Zeitz, Dessau-Roßlau und Magdeburg dafür zum KAV-Sitz in der Merseburger Straße.