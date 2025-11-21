weather wolkig
Eisleben
  4. Sicherheit auf Eisleber Weihnachtsmarkt: Wie die Stadt Eisleben für die Sicherheit der Gäste auf dem Weihnachtsmarkt sorgt

Gebrannte Mandeln, Glühwein und Traditionen wie der Schal fürs Lutherdenkmal gehören zum Weihnachtsmarkt in Eisleben. Seit dem brutalen Anschlag in Magdeburg mischen sich aber auch Sorgen in die Vorfreude.

Von Beate Thomashausen 21.11.2025, 10:30
So kennt man den Weihnachtsmarkt in Eisleben. Und so soll er auch in diesem Jahr wieder sein.
So kennt man den Weihnachtsmarkt in Eisleben. Und so soll er auch in diesem Jahr wieder sein. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Eisleben/MZ - Der geschmückte Weihnachtsbaum. Das Anschieben der Weihnachtspyramide zur Eröffnung des Marktes. Das Lutherdenkmal, das traditionell einen selbst gestrickten Schal umgelegt bekommt. All das gehört zum Eisleber Weihnachtsmarkt.