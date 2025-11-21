Sicherheit auf Eisleber Weihnachtsmarkt Wie die Stadt Eisleben für die Sicherheit der Gäste auf dem Weihnachtsmarkt sorgt

Gebrannte Mandeln, Glühwein und Traditionen wie der Schal fürs Lutherdenkmal gehören zum Weihnachtsmarkt in Eisleben. Seit dem brutalen Anschlag in Magdeburg mischen sich aber auch Sorgen in die Vorfreude.