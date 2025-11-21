Sicherheit auf Eisleber Weihnachtsmarkt Wie die Stadt Eisleben für die Sicherheit der Gäste auf dem Weihnachtsmarkt sorgt
Gebrannte Mandeln, Glühwein und Traditionen wie der Schal fürs Lutherdenkmal gehören zum Weihnachtsmarkt in Eisleben. Seit dem brutalen Anschlag in Magdeburg mischen sich aber auch Sorgen in die Vorfreude.
21.11.2025, 10:30
Eisleben/MZ - Der geschmückte Weihnachtsbaum. Das Anschieben der Weihnachtspyramide zur Eröffnung des Marktes. Das Lutherdenkmal, das traditionell einen selbst gestrickten Schal umgelegt bekommt. All das gehört zum Eisleber Weihnachtsmarkt.