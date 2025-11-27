Eine Radfahrerin ist in Köthen am Bahnhof von einem Pkw erfasst worden. Sie wurde dabei schwer verletzt.

Eine Radfahrerin ist in Köthen beim Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt worden.

Köthen. - Am Donnerstagmorgen ist eine 46-jährige Radfahrerin bei einem Unfall auf dem Bahnhofsplatz in Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) schwer verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Den Angaben zufolge wurde die Frau von einem Pkw erfasst, als sie vor dem Bahnhofsgebäude vom Gehweg auf die Fahrbahn wechseln wollte.

Durch die Wucht des Aufpralls sei das Fahrrad der 46-Jährigen mehrere Meter weit geschleudert worden. Die Frau wurde nach dem Unfall schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die 56-jährige Pkw-Fahrerin sei bei dem Unfall ebenfalls verletzt worden, so die Polizei. Sie erlitt leichte Verletzungen. Das Auto war nicht mehr fahrbereit.