  4. Unternehmen in Halle: „Herzensjob Pflege“ - Sparkassenverband ehrt Intensivpflegedienst aus Halle

Einmal jährlich zeichnet der Ostdeutsche Sparkassenverband verdienstvolle Unternehmer aus. Wie sich zwei Hallenser für den Preis empfohlen haben.

27.11.2025, 16:32
Einer geht nach Halle: Der Intensivpflegedienst Dietrich & Siedel ist mit dem Unternehmerpreis des Ostdeutschen Sparkassenverbandes ausgezeichnet worden. (Foto: Sebastian Rau/OSV/photothek.de)

Potsdam/Halle (Saale)/MZ/AHS. - Ein Unternehmen aus Halle ist für Sachsen-Anhalt mit dem Unternehmerpreis 2025 des Ostdeutschen Sparkassenverbandes (OSV) ausgezeichnet worden. Bei einer Festveranstaltung in Potsdam mit 430 Gästen erhielt am Donnerstag der Intensivpflegedienst Dietrich & Siedel mit der Auszeichnung gewürdigt worden.