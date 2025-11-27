Einmal jährlich zeichnet der Ostdeutsche Sparkassenverband verdienstvolle Unternehmer aus. Wie sich zwei Hallenser für den Preis empfohlen haben.

Einer geht nach Halle: Der Intensivpflegedienst Dietrich & Siedel ist mit dem Unternehmerpreis des Ostdeutschen Sparkassenverbandes ausgezeichnet worden.

Potsdam/Halle (Saale)/MZ/AHS. - Ein Unternehmen aus Halle ist für Sachsen-Anhalt mit dem Unternehmerpreis 2025 des Ostdeutschen Sparkassenverbandes (OSV) ausgezeichnet worden. Bei einer Festveranstaltung in Potsdam mit 430 Gästen erhielt am Donnerstag der Intensivpflegedienst Dietrich & Siedel mit der Auszeichnung gewürdigt worden.