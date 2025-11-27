Das MVZ der Städtischen Klinikum Dessau gGmbH hat seinen Jahresabschluss 2024 vorgelegt. Wie das Klinikum selbst ist auch das MVZ in roten Zahlen. Über die Hintergründe und Risiken bei der Entwicklung.

Immer schwieriger Arztstellen zu besetzen: MVZ des Klinikums Dessau 777.000 Euro im Minus

Das MVZ am Klinikumsstandort in Dessau-Alten.

Dessau-Rosslau/MZ. - Nicht nur das Städtische Klinikum Dessau selbst ist in den roten Zahlen, das Medizinische Versorgungszentrum des Klinikums ist es auch. Der Jahresabschluss 2024 weist einen Fehlbetrag von 777.000 Euro aus.