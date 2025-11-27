Für Quedlinburg ist es ein ungewöhnliches Jahr: Auch für die restlichen Wochen von 2025 wird die Stadt ohne gültigen Haushalt auskommen müssen. Warum das so ist, und was das für Projekte bedeutet.

Quedlinburg ohne gültigen Haushalt 2025: Was bedeutet das für Investitionen?

Die Stadt Quedlinburg – Sitz der Verwaltung ist im Rathaus am Marktplatz – bleibt im Jahr 2025 ohne einen gültigen Haushalt.

Quedlinburg/MZ. - Es hat gedauert, bis er im Oktober beschlossen werden konnte: der Haushalt der Stadt Quedlinburg für das Jahr 2025, mit dem Einnahmen und Ausgaben der laufenden Verwaltung, aber auch Investitionen geplant werden. Doch in Kraft treten wird das Zahlenwerk nicht. „Wir werden das Haushaltsjahr 2025 ohne gültigen Haushalt hinter uns bringen müssen“, sagte Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU).