Der Stadtmarketingverein hat sich in diesem Jahr eine besondere Aktion einfallen lassen. Wie der Auftakt gelungen ist

Weihnachtsmarkt: Mit dieser Premiere kann Weißenfels glänzen

Der Weißenfelser Weihnachtsmarkt ist seit Donnerstag geöffnet. Schon am ersten Abend ist er gut besucht.

Weißenfels/MZ. - Der erste Glühwein ist geschlürft, die ersten Runden auf der Eislaufbahn gedreht: Seit Donnerstag hat der Weißenfelser Weihnachtsmarkt geöffnet. Den offiziellen Startschuss haben am frühen Abend Oberbürgermeister Martin Papke (CDU) und die Original Schnaudertaler Musikanten gegeben.