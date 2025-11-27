weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Advent in Weißenfels Weihnachtsmarkt: Mit dieser Premiere kann Weißenfels glänzen

Der Stadtmarketingverein hat sich in diesem Jahr eine besondere Aktion einfallen lassen. Wie der Auftakt gelungen ist

Von Andreas Richter 27.11.2025, 20:00
Der Weißenfelser Weihnachtsmarkt ist seit Donnerstag geöffnet. Schon am ersten Abend ist er gut besucht. Foto: Andreas Richter

Weißenfels/MZ. - Der erste Glühwein ist geschlürft, die ersten Runden auf der Eislaufbahn gedreht: Seit Donnerstag hat der Weißenfelser Weihnachtsmarkt geöffnet. Den offiziellen Startschuss haben am frühen Abend Oberbürgermeister Martin Papke (CDU) und die Original Schnaudertaler Musikanten gegeben.