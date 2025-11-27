Vier Träger im gesamten Landkreis wollen für knapp 200.000 Euro im Jahr Beratung und Geselligkeit für Senioren anbieten, die nicht pflegebedürftig sind.

Auch nach dem 65. Geburtstag aktiv und eingebunden bleiben - wie hier bei einer Seniorenveranstaltung in Emseloh - dafür soll Altenhilfe Unterstützung geben.

Sangerhausen/MZ. - Beim Blick auf das gesetzliche Renteneintrittsalter von aktuell 67 Jahren mag man es kaum glauben, aber laut Sozialgesetzbuch gilt man in Deutschland ab dem 65. Geburtstag als alt. Dann greift die Pflichtaufgabe der Kommunen zur Altenhilfe: Menschen in diesem Alter müssen, wenn nötig, unterstützt werden, damit sie weiter möglichst selbstbestimmt klarkommen.