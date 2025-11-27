Tierliebe und Engagement im Burgenlandkreis Herzenssache Tierschutz: Ein Blick hinter die Kulissen der Geußnitzer Tierfreunde
Auf dem Hof der Tierfreunde Zeitz-Geußnitz wird fleißig gebastelt, gebacken und vorbereitet – der erste Adventsmarkt steht vor der Tür. Was die Besucher am Samstag, 29. November 2025 erwartet.
27.11.2025, 19:00
Geußnitz/MZ. - Auf dem Hof des Tierschutzvereins Tierfreunde Zeitz-Geußnitz herrscht in diesen Tagen reges Treiben: Alle bereiten sich auf den ersten Adventsmarkt am Samstag, dem 29. November 2025 vor. Bastelarbeiten werden sortiert, Dekorationen aufgehängt, Plätzchen gebacken – und natürlich bekommen die Tiere jede Menge Aufmerksamkeit.