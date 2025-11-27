weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Tierliebe und Engagement im Burgenlandkreis Herzenssache Tierschutz: Ein Blick hinter die Kulissen der Geußnitzer Tierfreunde

Auf dem Hof der Tierfreunde Zeitz-Geußnitz wird fleißig gebastelt, gebacken und vorbereitet – der erste Adventsmarkt steht vor der Tür. Was die Besucher am Samstag, 29. November 2025 erwartet.

Von Margit Herrmann 27.11.2025, 19:00
Patricia Kaube, Andrea Weinl, Patricia Klotz und Toni Wöllner freuen sich auf den Adventsmarkt. Sie nehmen Platz auf Zebra Petra, das nach einem Kindergeburtstag in Hessen entsorgt werden sollte. Jetzt zog das Holzgefährt in den Osten, wo es sich von den Reitkindern geduldig Zaumzeug anlegen lässt. (Foto: Margit Herrmann)

Geußnitz/MZ. - Auf dem Hof des Tierschutzvereins Tierfreunde Zeitz-Geußnitz herrscht in diesen Tagen reges Treiben: Alle bereiten sich auf den ersten Adventsmarkt am Samstag, dem 29. November 2025 vor. Bastelarbeiten werden sortiert, Dekorationen aufgehängt, Plätzchen gebacken – und natürlich bekommen die Tiere jede Menge Aufmerksamkeit.