Patricia Kaube, Andrea Weinl, Patricia Klotz und Toni Wöllner freuen sich auf den Adventsmarkt. Sie nehmen Platz auf Zebra Petra, das nach einem Kindergeburtstag in Hessen entsorgt werden sollte. Jetzt zog das Holzgefährt in den Osten, wo es sich von den Reitkindern geduldig Zaumzeug anlegen lässt.

(Foto: Margit Herrmann)