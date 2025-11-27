Grete Stephan ist Leipzigerin. Vor vielen, vielen Jahren entdeckte sie ihre Liebe, ihr „Schönwetter-Roitzsch“ und das Südufer. Heute ist ihr 100. Geburtstag.

Ein Jahrhundert Leben - optimistisch lebt es sich am besten

Roitzsch/MZ. - Einem Jahrhundert trotzte sie allen Widrigkeiten des Lebens; einhundert Jahre hat sie nun gelacht, geweint, gelebt. Heute, am 27. November, wird es das rund 36.526 Mal gewesen sein, dass Grete Stephan einen Fuß aus dem Bett und den Schritt ins Leben gegangen ist. Denn Grete Stephan, langjähriges Mitglied des Vereins Roitzsch-Südufer, hat heute ihren sage und schreibe einhundertsten Geburtstag. Grund genug für einen Überraschungsartikel, um den sich auch ihr Sohn und Vereinsfreunde bemüht haben.