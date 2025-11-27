In Harzgerode finden am zweiten Adventswochenende traditionell die Adventswege statt. Vorweihnachtliches Treiben herrscht auf dem Marktplatz, im Schloss und in der Kirche.

Boxenstopp bei den Adventswegen: Was wann und wo los ist

Ein Kinderkarussell wird es wieder geben.

Harzgerode/MZ. - Zum 19. Mal heißt es Anfang Dezember Entdecken, Einkehren, Genießen: Traditionell am zweiten Adventswochenende finden in Harzgerode die Adventswege statt. „Ein vorweihnachtliches Erlebnis für die ganze Familie“, wie es in der Ankündigung heißt.