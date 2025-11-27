weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
In Harzgerode finden am zweiten Adventswochenende traditionell die Adventswege statt. Vorweihnachtliches Treiben herrscht auf dem Marktplatz, im Schloss und in der Kirche.

Von Susanne Thon 27.11.2025, 14:03
Ein Kinderkarussell wird es wieder geben.
Harzgerode/MZ. - Zum 19. Mal heißt es Anfang Dezember Entdecken, Einkehren, Genießen: Traditionell am zweiten Adventswochenende finden in Harzgerode die Adventswege statt. „Ein vorweihnachtliches Erlebnis für die ganze Familie“, wie es in der Ankündigung heißt.