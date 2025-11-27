Fotos gab es schon, jetzt ist es amtlich Wildkatze ist zurück in der Dübener Heide – Erstmals gelingt Nachweis einer Fortpflanzung
Vier Tiere, genetisch bestätigt: Ehrenamtliche entdecken in der Dübener Heide eine stabile Wildkatzen-Population zwischen Schwemsal und Bad Schmiedeberg. Warum der Fund so wichtig ist.
Aktualisiert: 27.11.2025, 15:13
Schwemsal/MZ. - Es ist ein großer Erfolg für den Artenschutz in der Region: Freiwillige vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) haben in diesem Jahr gesicherte Nachweise einer Wildkatzen-Population in der Dübener Heide erbringen können. Konkret konnten vier verschiedene Tiere bestätigt werden, darunter ein weibliches Tier, was auf Fortpflanzung unter den scheuen Tieren hindeutet.