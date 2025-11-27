Bei zwei Jugendlichen sind am Mittwoch auf dem Dessauer Adventsmarkt verbotene „Dum Bum Böller“ festgestellt worden.

Dessau/MZ. - Bei zwei Jugendlichen sind am Mittwoch, 26. November, auf dem Dessauer Adventsmarkt verbotene Böller festgestellt worden. Das hat die Polizei gemeldet.

Ein 17-jähriger Besucher des erst am Montag eröffneten Adventsmarktes hatte gegen 18.20 Uhr zwei augenscheinlich Jugendliche beobachtet, die gerade einen Böller auf dem Gelände des Marktes zünden wollten. Der Jugendliche informierte den Sicherheitsdienst.

Als dieser eintraf, versuchten die beiden Jugendlichen zu flüchten, konnten aber kurze Zeit später gestellt werden. Bei der Durchsuchung des 14- und 13-Jährigen konnten nach Angaben der Polizei zwei so genannte „Dum Bum Böller“ fest- und sichergestellt werden. Gegen beide wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Auf dem Gelände des Adventsmarktes wird die Einhaltung des Mitführverbotes von Waffen und anderen gefährlichen Gegenständen durch eingesetzte Einsatzkräfte des Sicherheitsdienstes und der Polizei regelmäßig kontrolliert.