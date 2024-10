Direkt am Concordia See werden ein Waldarboretum und eine Waldakademie errichtet. Die dienen nicht nur der Forschung und Bildung, sondern werden auch Erholungsort.

Ein neuer Wald entsteht am Concordia See

Der offizielle Spatenstich mit Baum am Waldarboretum am Concordia See – hier sind alle Partner dabei.

Seeland/MZ - Die Schläge einer Ramme hallen am Freitagmittag über das ins Sonnenlicht getauchte Grün am Concordia See. Hier bringen etliche Helfer Obstbäume samt ihrer Stützpfosten in den Boden. Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Süß- und Sauerkirschen – eine ganze Streuobstwiese. 120 Bäume in 60 verschiedenen Sorten. Es ist der offizielle Start für ein außergewöhnliches Umwelt-Projekt. Denn die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) will im Seeland mit zahlreichen Partnern unter dem Titel „Die Zukunft Seen“ ein sogenanntes Waldarboretum mit einer angeschlossenen Waldakademie erschaffen.