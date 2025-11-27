Der Förderverein „Pro Halle“ hat Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze zum Gespräch eingeladen. Was der CDU-Landeschef über seine Ziele und die Herausforderungen gesagt hat.

Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) bei "Auf ein Wort" - der Gesprächsveranstaltung des Fördervereins Pro Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Die Reporter der Mitteldeutschen Zeitung sind dafür bekannt, dorthin zu gehen, wo Politiker wichtige gesellschaftliche Debatten führen. Am vergangenen Dienstagabend war das ein kurzer Weg.

Denn Wirtschaftsminister Sven Schulze, Chef der CDU in Sachsen-Anhalt und Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2026, war in die Räume der Mitteldeutschen Zeitung gekommen. Und mit ihm zahlreiche Landes- und Kommunalpolitiker sowie Chefs und Verantwortliche verschiedener Unternehmen aus der Stadt. Bereits zum sechsten Mal hatte der Förderverein „Pro Halle“ unter dem Motto „Auf ein Wort“ zum Gespräch geladen.

Sven Schulze erklärt seine Ziele

Schulze erläuterte seine Ziele für das Sachsen-Anhalt der Zukunft und stellte sich den Fragen der Anwesenden. „Wir können stolz auf das sein, was wir erreicht haben“, sagte er mit Blick auf seine bisherige Amtszeit. Sachsen-Anhalt sei ein sehr attraktives Land, das beste Voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklung biete.

Matthias Lux, Marco Fehrecke und Sascha Gläßer (v.l.) bei Pro Halle (Foto: Dirk Skrzypczak)

Halle sei vor allem eine Stadt der Forschung und der Wissenschaft.

Das ist eine der größten Herausforderungen

Eine der größten Herausforderungen sei es, den mitunter schwerfälligen Verwaltungsapparat des Landes zu konsolidieren. Außerdem sei es wichtig, dass die Strompreise gesenkt werden, damit produzierendes Gewerbe wieder besser wachsen könne.

Beim anschließenden Buffet konnten die Anwesenden in angenehmer Atmosphäre die Gespräche vertiefen.