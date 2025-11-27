Auf Beschluss des Stadtrates Braunsbedra ließ die Stadt eine Machbarkeitsstudie zum baulichen Zustand der Kitas anfertigen. Sie soll bei künftigen Entscheidungen zu Sanierung oder Neubau helfen. Doch die Räte sind unzufrieden mit dem Ergebnis. Was sie kritisieren und was die Verwaltung dazu sagt.

Die Stadträte von Braunsbedra möchten wissen, wie es um die Kitas bestellt ist.

Braunsbedra/MZ. - In welchem Zustand sind die Braunsbedraer Kindertagesstätten? Wo muss saniert werden? Wo ist gar ein Neubau nötig? Dazu wollte die Fraktion Bürgerinitiative (BI) Braunsbedra in der von ihr einberufenen zusätzlichen Stadtratssitzung ausführlich diskutieren. Daher waren auch etliche Zuhörer in den Ratssaal gekommen. Die Infos, mit denen speziell die Gäste wieder gingen, waren aber recht spärlich.