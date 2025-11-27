weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Jeder macht seins: Warum der Weihnachtsmarkt in Starsiedel ohne Kirchenverein stattfinden wird

Jeder macht seins Warum der Weihnachtsmarkt in Starsiedel ohne Kirchenverein stattfinden wird

Am Samstag feiert Starsiedel seinen Weihnachtsmarkt und erstmals seit der Corona-Zeit gibt es auch wieder einen Märchenumzug. Nicht dabei ist der Kirchenverein. Welche Gründe das hat.

Von Martin Schumann 27.11.2025, 10:18
Bunt und zum Teil sogar mit beleuchteten Kostümen werden die Teilnehmer des Märchenumzugs in Starsiedel unterwegs sein.
Bunt und zum Teil sogar mit beleuchteten Kostümen werden die Teilnehmer des Märchenumzugs in Starsiedel unterwegs sein. Archivfoto: Heimatverein

Starsiedel - Es wird wieder einiges geboten am kommenden Samstag im Lützener Ortsteil Starsiedel. Traditionell veranstaltet am ersten Adventssamstag der Heimatverein zusammen mit weiteren Mitstreitern einen beschaulichen, aber stets gut besuchten Weihnachtsmarkt.