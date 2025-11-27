Jeder macht seins Warum der Weihnachtsmarkt in Starsiedel ohne Kirchenverein stattfinden wird
Am Samstag feiert Starsiedel seinen Weihnachtsmarkt und erstmals seit der Corona-Zeit gibt es auch wieder einen Märchenumzug. Nicht dabei ist der Kirchenverein. Welche Gründe das hat.
27.11.2025, 10:18
Starsiedel - Es wird wieder einiges geboten am kommenden Samstag im Lützener Ortsteil Starsiedel. Traditionell veranstaltet am ersten Adventssamstag der Heimatverein zusammen mit weiteren Mitstreitern einen beschaulichen, aber stets gut besuchten Weihnachtsmarkt.