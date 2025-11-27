Ole und Rebecca Diedrichsen aus Schleswig-Holstein leiten nun das B&B Hotel am Schloßplatz. Wie beide dazu gekommen sind und was sie in Dessau-Roßlau vorhaben. Beide wollen mehr als Hoteldirektoren sein.

B&B-Hotel am Schloßplatz hat zwei neue Chefs - Warum ein Ehepaar 600 Kilometer nach Dessau zieht

Ole und Rebecca Diedrichsen sind mit ihrem Hund Bonnie aus Schleswig nach Dessau gezogen.

Dessau/MZ. - Freudestrahlend begrüßen Rebecca und Ole Diedrichsen seit Monatsanfang an der gemütlich ausgeleuchteten Rezeption ihre Gäste im Dessauer B&B Hotel. Aus über 600 Kilometern Entfernung sind sie nach Dessau gekommen um sich hier etwas aufzubauen. Einfach mal einen Neuanfang wagen. Darüber denkt so mancher nach. Doch sich das zu wagen, ist eine andere Sache.