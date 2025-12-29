In der Kita „Sonnenschein“ wurden etwa einhundert Transponder an die Familien der Kinder ausgegeben. Das neue Schließsystem sorgt für mehr Überblick. Finanziert wurde die Maßnahme teils durch Gelder der Stadt Südliches Anhalt, teils durch Sponsoren.

Kita Leiterin Katja Zech zeigt, wie man mit dem Transponder die Tür öffnet. Die Firma Safe Security hat das Projekt unterstützt.

Edderitz/MZ. - Das kleine schwarze Ding hängt ganz unscheinbar am Schlüsselbund. Aber für viele Mütter und Väter, die ihre Kinder in die Edderitzer Kita „Sonnenschein“ bringen, dürfte es auf Jahre ein sehr wichtiges Utensil im Alltag sein. Denn mit dem kleinen Transponder bekommen sie Zutritt zu der Einrichtung in der Ernst-Thälmann-Straße. Man hält ihn dafür einfach an das Terminal neben der Eingangstür – fertig. .