Kita „Sonnenschein“ 2.000 Euro von Sponsoren: Neues Schließsystem sorgt in Edderitzer Kita für mehr Sicherheit
In der Kita „Sonnenschein“ wurden etwa einhundert Transponder an die Familien der Kinder ausgegeben. Das neue Schließsystem sorgt für mehr Überblick. Finanziert wurde die Maßnahme teils durch Gelder der Stadt Südliches Anhalt, teils durch Sponsoren.
29.12.2025, 14:00
Edderitz/MZ. - Das kleine schwarze Ding hängt ganz unscheinbar am Schlüsselbund. Aber für viele Mütter und Väter, die ihre Kinder in die Edderitzer Kita „Sonnenschein“ bringen, dürfte es auf Jahre ein sehr wichtiges Utensil im Alltag sein. Denn mit dem kleinen Transponder bekommen sie Zutritt zu der Einrichtung in der Ernst-Thälmann-Straße. Man hält ihn dafür einfach an das Terminal neben der Eingangstür – fertig. .