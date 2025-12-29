weather schneeregen
  4. Sanierung Dessauer Schultheißbrauerei: Wegen Insolvenz bekommt Verein kein Geld

Die Sanierung des Depots in der alten Schultheißbrauerei sollte über Gelder des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Sportstätten“ finanziert werden. Wieso das gescheitert ist.

Von Leonie Beer 29.12.2025, 14:00
Jörg Schnurre hat sich für die Förderung „Sanierung kommunaler Sportstätten“ des Bundes für das Depot in der Schultheißbrauerei eingesetzt. Foto: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Das Depot in der ehemaligen Schultheißbrauerei wird keine Förderung aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ erhalten. Denn für die Bewerbung um die Gelder ist ein Stadtratsbeschluss notwendig. Zu Beginn der letzten Stadtratssitzung am 10. Dezember wurde der Antrag zu einem Grundsatzentscheid in dieser Sache jedoch von dem Antragsteller, Jörg Bernstein (FDP), zurückgezogen.