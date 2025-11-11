20. Modenschau im Schmuckgeschäft von Andrea Panick sorgt für viel Beifall.

Andrea Panick (links) und Friseurin Jana Mahler (rechts) stellen sich zum gemeinsamen Gruppenfoto mit den Models auf.

Jessen/MZ. - „Ich bin sehr zufrieden“, sagt Andrea Panick nach der 20. Modenschau in ihrem Jessener Schmuckwarengeschäft. Die neun Models – acht Mädchen, ein Junge – haben von den Besuchern viel Beifall erhalten, die einzelnen Outfits seien gut angekommen, im Umkleideraum hat zu keiner Zeit Hektik geherrscht. „Der Zeitplan war straff durchorganisiert“, meint die Geschäftsfrau, jedes Model habe zum Umkleiden (mit Hilfestellung) fünf Minuten Zeit gehabt.