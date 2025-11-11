weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Jessen
    4. >

  4. Modenschau in Jessen: Geschenkideen für Konfirmation und Jugendweihe: Models laufen über besonderen Catwalk

Modenschau in Jessen Geschenkideen für Konfirmation und Jugendweihe: Models laufen über besonderen Catwalk

20. Modenschau im Schmuckgeschäft von Andrea Panick sorgt für viel Beifall.

Von Thomas Tominski 11.11.2025, 17:00
Andrea Panick (links) und Friseurin Jana Mahler (rechts) stellen sich zum gemeinsamen Gruppenfoto mit den Models auf.
Andrea Panick (links) und Friseurin Jana Mahler (rechts) stellen sich zum gemeinsamen Gruppenfoto mit den Models auf. (Foto: Andrea Panick)

Jessen/MZ. - „Ich bin sehr zufrieden“, sagt Andrea Panick nach der 20. Modenschau in ihrem Jessener Schmuckwarengeschäft. Die neun Models – acht Mädchen, ein Junge – haben von den Besuchern viel Beifall erhalten, die einzelnen Outfits seien gut angekommen, im Umkleideraum hat zu keiner Zeit Hektik geherrscht. „Der Zeitplan war straff durchorganisiert“, meint die Geschäftsfrau, jedes Model habe zum Umkleiden (mit Hilfestellung) fünf Minuten Zeit gehabt.