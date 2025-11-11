weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Geflügelpest in Wittenberg: Wegen Vogelgrippe-Risiko: Landkreis Wittenberg verbietet Geflügelausstellungen

Geflügelpest in Wittenberg Wegen Vogelgrippe-Risiko: Landkreis Wittenberg verbietet Geflügelausstellungen

Wegen bestätigter Fälle der Vogelpest bei Wildvögeln untersagt der Kreis Wittenberg alle Geflügelveranstaltungen. Welche Regeln Halter jetzt beachten sollten und wie es um die Stallpflicht steht.

Von Lea Fischer 11.11.2025, 17:55
Die Geflügelpest hat zuerst am Stausee Kelbra für Sperrungen gesorgt.
Die Geflügelpest hat zuerst am Stausee Kelbra für Sperrungen gesorgt. (Foto: Maik Schumann)

Wittenberg/MZ. - Im gesamten Landkreis Wittenberg sind ab sofort Geflügelausstellungen, Geflügelmärkte und Tierschauen ähnlicher Art sowie Veranstaltungen ausschließlich mit Tauben untersagt.