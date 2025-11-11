Geflügelpest in Wittenberg Wegen Vogelgrippe-Risiko: Landkreis Wittenberg verbietet Geflügelausstellungen

Wegen bestätigter Fälle der Vogelpest bei Wildvögeln untersagt der Kreis Wittenberg alle Geflügelveranstaltungen. Welche Regeln Halter jetzt beachten sollten und wie es um die Stallpflicht steht.