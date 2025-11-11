Geflügelpest in Wittenberg Wegen Vogelgrippe-Risiko: Landkreis Wittenberg verbietet Geflügelausstellungen
Wegen bestätigter Fälle der Vogelpest bei Wildvögeln untersagt der Kreis Wittenberg alle Geflügelveranstaltungen. Welche Regeln Halter jetzt beachten sollten und wie es um die Stallpflicht steht.
11.11.2025, 17:55
Wittenberg/MZ. - Im gesamten Landkreis Wittenberg sind ab sofort Geflügelausstellungen, Geflügelmärkte und Tierschauen ähnlicher Art sowie Veranstaltungen ausschließlich mit Tauben untersagt.